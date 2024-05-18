وجبة سابعة ظهرت؟.. كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بالعراق

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة مازالت محطة إثارة جدل أمام جميع المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حتى أن هذه الوجبة شملت عدد كبير من المواطنين داخل محافظات دولة العراق، بما تُساهم إلى حد كبير من توفير الدعم الملائم لهم بشكل شهري، بالإضافة إلى إمكانية التسجيل في برنامج الرعاية إلكترونيًا أمام كافة الأشخاص الراغبين بالحصول على الدعم المالي، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

استعلام كشوفات الرعاية الاجتماعية بالعراق

وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بتحديد بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه في البداية إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

بعدها يُرجى اختبار برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور من الرعاية الاجتماعية.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من تنزيل جميع كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

مراجعة طلبات الرعاية الاجتماعية في العراق

وأشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن الوجبة السابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية يتم العمل على دراستها بشكل جيد لجميع البيانات والمستندات التي تم إرفاقها، ليتم العمل على التأكد بأن المعلومات والوثائق التي تم إدخالها غير مضللة أو لا تحتوي على بيانات غير صحيحة، حتى لا يتم استبعاد الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم الشهري.