الوكالة الوطنية للتشغيل توضح…ما هي شروط منحة البطالة وكيف يتم التسجيل الإلكتروني؟

أعلنت الحكومة الجزائرية عبر الوكالة الوطنية للتشغيل عن شروط الإستحقاق للحصول على منحة العاطلين عن العمل، حيث تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الشباب الباحثين عن عمل في التغلب على تحديات تكاليف المعيشة المرتفعة، وذلك بتوفير دعم مالي، ويمكن للراغبين في الإستفادة من هذه المنحة التقديم عبر الإنترنت، ولكن بشرط تحقيق جميع المتطلبات التي سيتم توضيحها خلال الآتي.

ما هي شروط منحة البطالة ؟

لقد حددت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر شروط محددة ينبغي توافرها للمتقدمين للإستفادة من منحة البطالة، وتشمل هذه الشروط مجموعة من الشروط الأساسية التي سنقوم بشرحها بالتفصيل لتمكين المتقدمين من تلقي الدعم المالي المقدم:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و35 سنة. يجب أن يكون المتقدم عاطلا عن العمل وغير مشترك في نظام الضمان الإجتماعي كعامل. كما يجب إرفاق مستند رسمي يثبت حالة الفرد المتقدم للمنحة من التجنيد كذلك ألا يتجاوز دخل الأسرة حدا معينا. يجب على المتقدم التسجيل في الوكالة الوطنية للتشغيل.

طريقة التسجيل في منحة البطالة 2024 الجزائر؟

من أجل القيام بعملية التسجيل في منحة البطالة للجزائر، يتوجب علي المتقدمين أن يقومو بتنفيذ هذه الخطوات بكل دقة: