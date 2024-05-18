على الجميع الاستعداد.. الموعد الأخير لخروج المعتمرين 1445

تثير العديد من الأشخاص استفسارات حول موعد انتهاء فترة إقامة المعتمرين لعام 1445، نظرا لرغبة بعضهم في تمديد فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأغراض مختلفة، وذلك مثل إعادة أداء مناسك العمرة أو لزيارة الأقارب، وتوضح وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الموقف بشأن هذا الأمر وذلك من خلال بيان رسمي لها على منصتها على موقع “إكس”.

الموعد الأخير لخروج المعتمرين 1445

وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أكدت على أهمية الامتثال لكافة ضوابط وتعليمات التأشيرة من قبل المعتمرين، حيث نشرت التنبيهات التالية:

ينبغي على كل معتمر مغادرة المملكة في الموعد المحدد في التأشيرة قبل انتهاء صلاحيتها، وذلك من أجل تجنب المسائلة القانونية والترحيل القسري.

لا يقتصر هذا الإجراء على حاملي تأشيرة العمرة فقط، بل يشمل أيضا جميع الأشخاص الذين يرغبون في القيام بأداء مناسك العمرة في المملكة، بغض النظر عن نوع التأشيرة التي يحملونها، وذلك سواء كانت للزيارة، كانت للعمل، أو العبور.

تحدد وزارة الحج والعمرة يوم الخامس عشر من شهر ذو القعدة كآخر يوم لاستقبال المعتمرين، ويتوجب عليهم القيام بمغادرة المملكة في غضون أربعة عشر يوما، وذلك وفقا للبرنامج الذي اختاروه قبل وصولهم إلى المملكة، مع القيام بتحديد التاريخ النهائي لخروجهم في التاسع والعشرون من شهر ذو القعدة.

هل يمكن التمديد لتأشيرة العمرة؟

في بيان رسمي سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه لا يمكن تمديد تأشيرة العمرة لمدة تزيد عن التسعين يوما، ولا يمكن القيام بتحويلها لتأشيرة بهدف آخر مثل العمل أو غيره، ولقد أوضحت الوزارة أنها توفر خدمة طلب التأشيرات الخاصة بالعمرة عبر موقعها الإلكتروني.