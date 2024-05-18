نزل تردد قناة روتانا سينما 2024 واستمتع بأجدد وأقوى الأفلام المميزة.. مش هتقدر تغمض عينيك

حتى يتم استقبال قناة روتانا سينما على أجهزة التلفزيون المختلفة ومتابعة المحتوى المتميز الذي تعرضه القناة، يلزم أولا معرفة تردد روتانا سينما على القمر الصناعي، والذي يتم تغيير بصورة مستمرة حتى يتم تحسين جودة وأداء القناة، وتعد قناة روتانا سينما هي من أقدم القنوات المتوفرة منذ سنوات عديدة، وتمكنت من تحقيق نجاح ماهر منذ طرحها، واستمرت في تحقيق هذا النجاح حتى السنوات الحالية.

تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024

تم الإعلان من قبل الإدارة عن تغيير تردد قناة روتانا سينما، وحرصت الإدارة على توضيح التردد الجديد لكي يبدأ الجميع في استقبالها، وجاء هذا التغيير حتى يتم تطوير جودة بث القناة ومعالجة الأخطاء البرمجية التي كانت تتوفر بها، لذا بيانات القناة الجديدة جاءت كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

تمكن القمر الصناعي عرب سات من استقبال تردد قناة روتانا سينما الجديد عليه، حيث قامت إدارة القناة بتوضيح التردد الجديد، وهو جاء كالآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

جودة القناة: SD.

مميزات قناة روتانا سينما

لدى قناة روتانا سينما الكثير من المميزات، والتي حرصت على تقديمها منذ أن تم طرحها للمرة الأولى، وتلك المميزات في تزايد مستمر، حيث تعد عبارة عن الآتي: