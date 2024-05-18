Here… رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 لشهر مايو بالزيادة الجديدة التي بلغت نسبتها 15%، فمن أجل التسهيل على المستفيدين من هذا البرنامج قامت الوزارة بطرح هذه الخدمة، ولقد يعد برنامج تكافل وكرامة من ضمن أكبر وأضخم المبادرات التنموية التي طرحتها الدولة مؤخراً، والتي تهدف جميعها إلى تحسين المستوى المعيشي للأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

بهدف التيسير والتسهيل على المستفيدين من برنامج التكافل والكرامة قامت الهيئة المختصة بإطلاق رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر هذا الرابط، كما أتاحت الوزارة لهم إمكانية تقديم اعتراض أو شكوى عند تجميد أو إيقاف الحساب وذلك عبر الإنترنت، وبعد الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس أصبح معاش الأسرة 825.26 جنيه تقريباً، بينما يحصل المسنين على معاش شهري قدره 743.90 جنيه، ومن ناحية أخرى حددت الوزارة موعد صرف المعاشات، حيث من المقرر أن يتم إيداع جميع المستحقات المالية في يوم 15 من كل شهر ميلادي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2024

تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل خدمة الشعب بأكمله، وبالأخص الأسر الأولى بالرعاية حيث تحرص على تقديم حياة أفضل من خلال القيام برفع وتحسين المستوى المعيشي لهم، ومن أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه قامت الوزارة بإطلاق عدة برامج تنموية تصب أجمعها لمصلحة المواطن، وذلك وفق شروط وضوابط محددة أقرتها الوزارة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: