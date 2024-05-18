نزل تردد قناة ماجد أطفال الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية

قناه ماجد للأطفال قناه تعمل علي تقديم محتوي يظهر الابتكار داخل الطفل بطريقة ترفيهية حتي لا يشعر الطفل بالملل أثناء المشاهدة، نالت إعجاب العديد من متابعيها تقدم برامج وقصص مختلفة ومتنوعة ومجموعه من الأغاني التعليمية المسلية للأطفال، لذا دائما نري جميع مشاهديها يبحثوا عن الترددات التي تبث من خلالها في السطور الآتية سنوضح جميع الترددات التي تبث من عبرها انتظرنا.

خصائص قناه ماجد

تتمثل أبرز خصاص قناة ماجد الطفولية المميزة، التي تقدم العديد من البرامج والأفلام الطفولية، وفقًا للأتي:-

تقدم برامج مسلية وترفيهية بطرق مختلفه ومتنوعه بحيث لا يمل الطفل من سماعها ومشاهدتها وتعمل دائما علي تطوير ذلك.

تعد قناه ماجد قناه مجانيه يتمكن الجميع من تحميلها وتنزيل ترددها علي شاشات التلفاز دون دفع أي رسوم مالية إطلاقا.

تقدم محتوياها من خلال دقة عالية الجودة، دون تشويش للصوت أثناء برامجها.

تردد قناه ماجد علي النايل سات الجديد

تردد القناه: 12226.

استقطاب القناه: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

قناه ماجد عبر العرب سات

القمر الصناعي: العرب سات.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الاستقطاب: أفقي.

التردد الجديد: 11804.

آليه تحميل قناه ماجد علي التلفاز