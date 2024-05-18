كود حساسية ببجي موبايل PUBG Mobile 2024 الخطير.. حمل ببيجي واستخدم الأكواد المجانية

لعبة ببجي من أكثر الألعاب الإلكترونية إلى أخذت شهرة كبيرة في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى أنها حققت نجاحًا كبيرًا في السنوات الماضية وعقب إصدارها، لتحتل المرتبة الأولى من بين الألعاب التي توفر العديد من التحديات والمنافسات الأكثر إثارة وتشويقًا، وهناك كود هام من الأكواد المجانية ليكون “كود حساسية ببجي موبايل”، ويمكنك التعرف على إمكانية الحصول على هذا الكود وكيفية استخدامه.

كود حساسية ببجي موبايل 2024

هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي يتم استخدام كود الحساسية وهو “7118-9384-2441-1171-707″، ويكون إدخال الكود في المكان المناسب، وفقًا لما يلي:-

أن يتم التوجه إلى موقع لعبة ببجي الرسمي.

بعد ذلك يتم “تسجيل الدخول”.

القيام بفتح إعدادات اللعبة والنقر عليها في الزاوية السفلي.

ليتم اختيار “مفاتيح التحكم” وإدخال الكود “7118-9384-2441-1171-707”.

النقر على زر “بحث”.

وليتم إغلاق اللعبة والقيام بإعادة التشغيل مرة أخرى، لكي تتمكن من الإستمتاع بكافة المميزات التي توفرها اللعبة.

خطوات تحديث لعبة ببجي إصدار أخير

تتمثل أهم خطوات القيام بتحميل التحديث الأخير للعبة ببجي، وفقًا لما يلي:-