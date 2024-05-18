رابط حجز موعد في مؤسسة النقد العربي السعودي 

تتيح مؤسسة النقد العربي السعودي خدمة الاستعلام برقم الهوية ضمن خدماتها الحديثة، مما يسمح ذلك للعملاء القيام بمتابعة شكاويهم ومعرفة وضعها بكل سهولة ويسر عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، فلقد تأسست المؤسسة في 20 أبريل عام 1952 وذلك خلال عهد الملك عبد العزيز، وفي عام 2023 صدر المرسوم الملكي بتغيير اسمها إلى “البنك المركزي السعودي” ولكن مع الحفاظ على الاختصار “SAMA”، ويقع مقر المؤسسة في الرياض، ويتولى أحمد بن عبد الكريم الخليفي منصب المحافظ منذ عام 2016.

حجز موعد في مؤسسة النقد العربي السعودي

لحجز موعد في مؤسسة النقد العربي السعودي، يمكن القيام بذلك بكل سهولة ويسر عبر اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة:

ففي البداية يتعين عليك القيام بزيارة الصفحة الرسمية لمؤسسة النقد العربي السعودي ، وبمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث بعد ذلك عن الخيار المخصص لحجز المواعيد وانقر عليه.

سوف تنتقل بعد ذلك إلى صفحة جديدة حيث يمكنك القيام بتحديد الفرع الذي تود القيام بزيارته لإنهاء المعاملة المطلوبة، وبعد اختيار الفرع.

سوف تظهر لك قائمة بكافة الخدمات المتاحة، حدد الخدمة التي تحتاج إليها من بينها.

وبعدها سوف يكون عليك القيام بإدخال بعض المعلومات الشخصية وذلك مثل رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الهاتف، ثم النقر بعد ذلك على زر “التالي”.

في الخطوة التالية، سوف يتم القيام بعرض كافة المواعيد المتاحة، اختر الموعد المناسب لك من بينها بحيث يتوافق مع جدولك.

وأخيرا لتأكيد الحجز، اضغط على زر “حجز موعد” وبعد إتمام هذه الخطوات، سوف يكون موعدك محجوز ويمكنك القيام بزيارة الفرع المختار في الوقت المحدد لإتمام معاملتك.

الاستعلام عن الشكاوى المقدمة لمؤسسة النقد العربي السعودي

للاستعلام عن الشكاوى المقدمة لمؤسسة النقد العربي السعودي باستخدام رقم الهوية، يمكنك القيام باتباع الخطوات التالية: