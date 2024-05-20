“مهمات جاتا GTA 5“ تنفيذ مهمة الأب وابنه والزوج الزائف جاتا التحديث الأخير || .. سيميون يتارين

يعتبر تنفيذ مهمات جاتا من الأشياء التي لا يعرفها الكثير من مستخدمي اللعبة حيث أنه يتطلب من اللاعب مجموعة من المهمات التي يجب عليه إتمامها وذلك من أجل تخطي المستويات داخل اللعبة، وتعتبر لعبة جاتا واحدة من الألعاب التي لها شعبية خاصة وتدور فكرة اللعبة حول أن اللاعب يقوم بالكثير من العمليات الإجرامية المختلفة وعمليات السرقة وذلك يتم داخل مدينة مفتوحة وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تنفيذ مهمات جاتا

تقدم اللعبة عدد كبير من مهمات جاتا والتي سوف نعرضها لكم في النقاط التالية:

مهمة الزواج الزائف

في تلك المهمة يرجع مايكل إلى بيته وبعد أن يصل يبدأ بالبحث عن زوجته وذلك حتى يخبرها بأنه قام بتصليح سيارتها ولكنه لم يجدها وسوف يعتقد أنها ذهبت إلى تدريب التنس ولكن بمجرد أن يقوم بالوصول إلى غرفته سوف يجدها تخونه مع مدربها وبمجرد أن يراه سوف يهرب وسوف يجري وراءه مايكل ومعه فرانكلين بعد ذلك سوف يقوم المدرب بالاختباء داخل قصر وسوف يعتقد مايكل بأن هذا هو منزله وسوف يدمره ولكن سوف يعرف في النهاية أن القصر ملك رئيس عصابة ويتطلب من مايكل إصلاحه.

مهمة فرانكلين ولامار

وفي تلك المهمة سوف يتطلب من من فرانكلين ولامار بأن يقومان بسرقة سيارتين.

مهمة استعادة

وهي واحدة من مهمات جاتا الممتعة حيث يقوم سيميون بتهنئة فرانكلين من أجل حصوله على لقب موظف الشهر وذلك سوف يثير انزعاج لامار بعد ذلك سوف يكلفهم سيميون بمهمة ولكن سوف تنتهي بأن لامار سوف يقوم بسرقة الدراجة.