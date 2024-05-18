“لعشاق الفخامة” أوبو تطلق هاتف ذكي مميز وبسعر مناسب للفئة المتوسطة Oppo K12x

أطلقت شركة أوبو الشهيرة موبايل يندرج تحت سلسلة K تحت مسمى (Oppo k12x) الذي يحتوي على مواصفات تنافسية وسعر منخفض مقارنة بالأسعار التي أصبحت سائدة في الأسواق، بالإضافة إلى شكله المميز الأنيق، كما يتميز بعناصر تحكم مميزة ويأتي منه لونين (الأخضر- الرمادي الفضي) وفي السطور التالية سوف نعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالهاتف.

مواصفات هاتف Oppo K12x

يحمل موبايل أوبو الجديد عدة خصائص من الضروري النظر إليهم لمعرفة كم هو ملائم لمتطلباتك أم لا قبل شرائه:

اسم الهاتف Oppo K12x نوع الشاشة AMOLED شاشة مسطحة حجم الشاشة 6.67 بوصة سمك الهاتف 8.1 مم دقة الشاشة +FHD معدل التحديث 120 و60 هيرتز سعة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت نوع المعالج Snapdragon 695 5G السعر 11999 جنيه مصرى بدلا من 17500 جنيه مصري سعة البطارية 5500 مللي أمبير سعة الذاكرة العشوائية 8 أو 12 جيجابايت

مميزات هاتف Oppo K12x

يتميز موبايل Oppo K12x بطاريته الضخمة وقوة المعالج الخاص به وأكثر من ذلك كالتالي: