“لعشاق الفخامة” أوبو تطلق هاتف ذكي مميز وبسعر مناسب للفئة المتوسطة Oppo K12x

أطلقت شركة أوبو الشهيرة موبايل يندرج تحت سلسلة K تحت مسمى (Oppo k12x) الذي يحتوي على مواصفات تنافسية وسعر منخفض مقارنة بالأسعار التي أصبحت سائدة في الأسواق، بالإضافة إلى شكله المميز الأنيق، كما يتميز بعناصر تحكم مميزة ويأتي منه لونين (الأخضر- الرمادي الفضي) وفي السطور التالية سوف نعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالهاتف.
مواصفات هاتف Oppo K12x
يحمل موبايل أوبو الجديد عدة خصائص من الضروري النظر إليهم لمعرفة كم هو ملائم لمتطلباتك أم لا قبل شرائه:
|اسم الهاتف
|Oppo K12x
|نوع الشاشة
|AMOLED شاشة مسطحة
|حجم الشاشة
|6.67 بوصة
|سمك الهاتف
|8.1 مم
|دقة الشاشة
|+FHD
|معدل التحديث
|120 و60 هيرتز
|سعة التخزين الداخلية
|256 أو 512 جيجابايت
|نوع المعالج
|Snapdragon 695 5G
|السعر
|11999 جنيه مصرى بدلا من 17500 جنيه مصري
|سعة البطارية
|5500 مللي أمبير
|سعة الذاكرة العشوائية
|8 أو 12 جيجابايت
مميزات هاتف Oppo K12x
يتميز موبايل Oppo K12x بطاريته الضخمة وقوة المعالج الخاص به وأكثر من ذلك كالتالي:
- يحمل الهاتف شاشة بحوالي رفيعة وتصميم مميز بدقة (2400× 1080).
- إضاءة الشاشة لها نظام خاص حيث أنها في الظروف العادية 600 شمعة، أما في الإضاءة القوية بالبيئات الخارجية 1200 شمعة، وعند تشغيل فيديو HDR أو في حالة ذروة السطوع المحلي فتصل إضاءة الشاشة إلى 2100 شمعة.
- تتميز الشاشة بتغطيتها 100% من نطاق ألوان SRGB و DCI-P3، كما يمكن للشاشة التبديل بين معدلات تحديث 60 و 120 هيرتز.
- علاوة على ذلك خاصية تنظيم اللون الأزرق مع مستوى الجهاز للحفاظ على سلامة العين.
- تتعامل عناصر التحكم مع الأيدى المبللة التي تلمس الجهاز بحيث تمنع أي عواقب تحدث على الجهاز.
- يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 695 5G الذي تم تصنيعه بدقة 6 نانومتر من قبل TSMC.
- يقترن بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x ومساحة تخزين UFS 2.2.
- يحتوي الهاتف على بطارية بسعة ضخمة تصل إلى 5500 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات.
- أما عن الكاميرا فيأتي الهاتف بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية (الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل+ فتحة 1.8/ f+ عدسة 5P+ مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل+ كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل).
- بدأ بيع الهاتف لأول مرة في الصين بدءا من 14 مايو ومن المتوقع أن يصل لجميع الأسواق في 20 مايو.
- يأتي الهاتف بسعر 8500 جنيه مصري (179 دولار أمريكي).