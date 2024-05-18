متاح الآن رابط الحصول على.. نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

تعلن وزارة التربية والتعليم عن توفر رابط الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2024، حيث يمكن لأولياء الأمور والطلاب الاطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر، وذلك بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحاناتهم، قد باشرت لجان التصحيح عملها بجد لضمان دقة التصحيح وجمع الدرجات في الكنترول الخاص بالمديرية التعليمية.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس

يسر وزارة التربية والتعليم أن تعلن عن إتاحة رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2024، حيث يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة ويسر عبر الإنترنت، ولكن يرجى اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن النتيجة:

زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي. اختيار “نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024”. إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس في الحقول المخصصة. التأكد من صحة البيانات المدخلة. الضغط على زر “الاستعلام” للحصول على النتيجة.

موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي عبر موقع نتيجة نت

ويمكن أيضا جلب نتيجة الصف الرابع الأبتدائي من خلال الموقع الخاص بعرض نتائج الطلاب والطالبات للتعليم الأساسي نتيجة نت بكل سهولة فور الإعلان الرسمي عن النتائج وبعد اكتمال التصحيح.

متابعة عملية التصحيح وإعلان النتائج

يسر وزير التربية والتعليم أن يعلن عن استمرارية عمليات التصحيح بكل دقة وموثوقية، حيث تجرى تحت إشرافه المباشر لضمان سرعة ودقة إصدار النتائج، وبمجرد اكتمال عمليات التصحيح واعتماد النتائج بشكل رسمي، سيتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني على موقع بوابة التعليم الأساسي.