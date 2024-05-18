وزارة الإسكان الجزائرية توضح أسعار سكنات عدل 3 وطريقة التسجيل للحصول على الوحدة

أوضحت وزارة الإسكان الجزائرية داخل البيان الذي أعلنته في الأيام الأخيرة عن أسعار سكنات عدل 3، كما أوضحت الوزارة الطريقة المتبعة للتسجيل داخل هذا البرنامج، حيث يرغب الجميع بالتقديم داخل المرحلة الثالثة، ولهذا وضعت لهم التفاصيل اللازمة حتى يبدأ الجميع في التقديم، ويمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بسكنات عدل من خلال متابعة السطور القادمة.

ما هي أسعار سكنات عدل 3؟

بعد أن كثرت التساؤلات التي تشير إلى أسعار سكنات عدل 3، قامت وزارة الإسكان الخارجية بتوضيح الأسعار بشكل تفصيلي لجميع المواطنين، حيث جاءت كالتالي:

سعر الوحدة السكنية الذي يضم 3 غرف يصل إلى 210 مليون سنتيم أما سعر الوحدة التي تضم 4 غرف يصل إلى 270 مليون سنتيم.

لكي يتم حجز الوحدة فإن الوزارة تشترط القيام بدفع 20% في الدفعة الأولى منها 10% تدفع عند عملية التأكيد وقيمة الدفعة الأولى تقسم على 3 مراحل.

قيمة الجزء الأول الذي يتم سداده من الدفعة الأولى لا يتخطى حاجز الـ30 مليون سنتيم.

طريقة التقديم على سكنات عدل 3 بالجزائر

حتى يتم التقديم داخل سكنات عدل 3، يلزم القيام بتنفيذ بعض الخطوات الهامة، والتي أوضحتها وزارة الإسكان حيث تعد عبارة عن الآتي: