اقتصاد
الذهب عامل كام النهارده.. اسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو في مصر
يشهد السوق المحلي في مصر حالة من الترقب والتوقعات العالية بعد الزيادات المتتالية في أسعار الذهب، مما يثير اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق بشكل كبير، من المتوقع أن تكون تداولات اليوم محط أنظار الجميع، حيث تترقب الأسواق انعكاس هذه الارتفاعات على حركة البيع والشراء.
سعر الجنيه الذهب اليوم
شهدت أسعار جنيه الذهب عيار 21 ارتفاع في محلات الصاغة قبل إغلاق التعاملات يوم الجمعة، ليصل سعره إلى 25320 جنيه، يجدر بالذكر أن وزن الجنيه الذهب هو 8 جرامات، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة جنيه الذهب تعكس سعر الذهب الخام فقط، ولا تتضمن أي تكاليف إضافية مثل المصنعية أو الضرائب أو الدمغة وزن الجنيه الذهب يبلغ 8 جرامات، مما يجعله معيار مهم في سوق الذهب.
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب في متاجر المجوهرات قبل اختتام يوم الجمعة ما يلي:
- وصلت قيمة الذهب من العيار 24 إلى حوالي 3617 جنيه.
- سجل الذهب من العيار 21 حوالي 3165 جنيه.
- بلغت أسعار الذهب من العيار 18 ما يقارب 2712 جنيه.
- تداولت أسعار الذهب من العيار 14 عند حوالي 2110 جنيهات.
- هذه الأرقام تعكس الارتفاعات والانخفاضات اليومية التي تشهدها سوق الذهب، وتعبر عن التقلبات التي يمكن أن تؤثر على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
اسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر
- شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تغيرات ملحوظة اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 3588 جنيه.
- أما جرام الذهب عيار 21، فقد تم تداوله عند 3140 جنيهًا، مما يعكس اتجاهات العرض والطلب الحالية في السوق.
- وفيما يتعلق بجرام الذهب عيار 18، فقد وصل سعره إلى 2691 جنيه، مما يشير إلى تذبذبات في الأسعار.
- كما سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 2093 جنيه، محقق استقرار نسبي مقارنة ببقية الأعيرة.