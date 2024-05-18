الذهب عامل كام النهارده.. اسعار الذهب اليوم السبت 18 مايو في مصر

يشهد السوق المحلي في مصر حالة من الترقب والتوقعات العالية بعد الزيادات المتتالية في أسعار الذهب، مما يثير اهتمام المستثمرين والمتعاملين في السوق بشكل كبير، من المتوقع أن تكون تداولات اليوم محط أنظار الجميع، حيث تترقب الأسواق انعكاس هذه الارتفاعات على حركة البيع والشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

شهدت أسعار جنيه الذهب عيار 21 ارتفاع في محلات الصاغة قبل إغلاق التعاملات يوم الجمعة، ليصل سعره إلى 25320 جنيه، يجدر بالذكر أن وزن الجنيه الذهب هو 8 جرامات، وتجدر الإشارة إلى أن قيمة جنيه الذهب تعكس سعر الذهب الخام فقط، ولا تتضمن أي تكاليف إضافية مثل المصنعية أو الضرائب أو الدمغة وزن الجنيه الذهب يبلغ 8 جرامات، مما يجعله معيار مهم في سوق الذهب.

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في متاجر المجوهرات قبل اختتام يوم الجمعة ما يلي:

وصلت قيمة الذهب من العيار 24 إلى حوالي 3617 جنيه.

سجل الذهب من العيار 21 حوالي 3165 جنيه.

بلغت أسعار الذهب من العيار 18 ما يقارب 2712 جنيه.

تداولت أسعار الذهب من العيار 14 عند حوالي 2110 جنيهات.

هذه الأرقام تعكس الارتفاعات والانخفاضات اليومية التي تشهدها سوق الذهب، وتعبر عن التقلبات التي يمكن أن تؤثر على المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

اسعار الذهب المستعمل اليوم في مصر