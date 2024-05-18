حقيقة زيادة المعاشات في شهر يونيو 2024 … ورابط الاستعلام عن الزيادة الجديدة

يسعى عدد كبير من أصحاب المعاشات عن حقيقة زيادة المعاشات في شهر يونيو 2024، التي تترددت عنها الأنباء خلال الساعات الأخيرة في عدد من المواقع الالكترونية وبعد قرار السيد رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، ويبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة هذا الخبر من عدمه وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية.

حقيقة زيادة المعاشات في شهر يونيو 2024

يهتم أصحاب المعاشات بالتعرف على زيادة المعاشات 2024 والتي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر خلال الآونة الأخيرة، وكانت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية قد أعلنت عن أن الزيادة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية عن تطبيق الزيادة على معاشات شهر يونيو ويمكن لأصحاب المعاشات الإستعلام عن الزيادة المقررة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن معاشات شهر يونيو

وأكدت وزارة التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن معاشات شهر يونيو بالزيادة الجديدة والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة التضامن الإجتماعي .

موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية .

ادخل اسم صاحب المعاش والرقم القومي لصاحب المعاش.

ثم اضغط على “استعلام”.

سوف تظهر أمامك تفاصيل المعاش والزيادة المقررة.

أماكن صرف معاشات شهر يونيو

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن أن صرف معاشات شهر يونيو متاحة من خلال عدة منافذ تيسيراً على أصحاب المعاشات وتجنباً للإزدحام والتكدس ، وهي: