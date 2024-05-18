كم سعر الهدي في الحج 2024…. في عيد الأضحى السعودية 2024

الأضحية من المراسم الإسلامية التي يقوم بها المسلمون في عيد الأضحى المبارك وتحديداً في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من عل عام، ويقوم المسلم بذبح الأضحية تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى وسنة عن رسولنا الكريم ، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن سعر الهدي في الحج 2024 في المملكة العربية السعودية وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…..

كم سعر الهدي في الحج 2024

حيث يبحث عدد كبير من حجاج بيت الله الحرام عن سعر الهدي في الحج 2024 ، والتي تعد سنة مؤكدة عن رسولنا الكريم، والتي يسعى من خلالها المسلم للتقرب إلى الله عز وجل، وتأتي أسعار الهدي لعام 2024 كالآتي:

سعر الأضحية الضأن الروماني تبدأ من 1080 ريال سعودي.

سعر الخروف النعيمي 1450 ريال سعودي.

سعر الخروف المتوسط 1400 ريال إلى 1600 ريال سعودي.

سعر الحمل الصغير 1200 ريال.

سعر الضأن الأسترالي 1200 ريال سعودي.

سعر الخروف البربري حوالي 720 ريال سعودي.

سعر الحمل الكبير 1700 ريال سعودي إلى 2000 ريال سعودي.

كما يبحث عدد كبير من الأفراد عن أسعار الأضاحي من الأبقار في المملكة العربية السعودية، والتي قد تختلف بناء على عمرها ووزنها وجاءت أسعار الأضاحي من الأبقار والعجول كالتالي:

سعر الأضاحي من الأبقار والعجول من 3000 ريال إلى 4200 ريال سعودي.

سعر الأضاحي من الأبقار الألماني 4000 ريال حتى 5500 ريال سعودي .

موعد عيد الأضحى 2024

وتترقب الأمة الإسلامية عيد الأضحى الذي يعد من أهم الأعياد الإسلامية ،حيث أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد عيد الأضحي وأكد أن غرة شهر ذي الحجو سوف تكون في يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 ، ومن المقرر أن يكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 هو وقفة عرفات وأم يوم الأحد الموافق 16 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك