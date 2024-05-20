من البيت.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2024 مجاناً عبر الموقع الرسمي لهيئة المرور

وفرت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة لجميع المركبات، وذلك من أجل التسهيل والتيسير على سائقي السيارات، كما أتاحت الوزارة لهم إمكانية سداد الغرامات المفروضة عليهم بشكل إلكتروني، حيث يتم فرض تلك الغرامات عقوبة على السائقين الغير ملتزمين بقواعد المرور التي من شأنها أن تحميهم وتحمي الآخرين.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2024

أصبح الآن من السهل الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة 2024 إلكترونياً، حيث أتاحت هيئة المرور منصة إلكترونية يتم عبرها معرفة الغرامات المسجلة بحق السائقين مجاناً، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، حيث تسعى الوزارة إلى حماية جميع المواطنين بكل مكان، ولقد تتمثل طريقة إجراء ذلك في النقاط الآتية:

الولوج إلى موقع وزارة الداخلية المصرية مباشرة عبر هذا الرابط .

من قائمة الخدمات الإلكترونية يلزم اختيار خانة الاستعلام عن مخالفات المرور.

كتابة رقم اللوحة الخاص بالسيارة.

إدخال الرقم القومي لمالك السيارة.

الضغط على خانة الاستعلام.

سيتم ظهور جميع البيانات والمخالفات المفروضة على السيارة بالتفصيل.

طريقة تقديم تظلم على مخالفات المرور

من ضمن الخدمات الإلكترونية التي تتيحها الجهات المعنية هي خدمة رفع شكوى أو تقديم اعتراض على الغرامات المالية المفروضة، ولقد يتم القيام بإتمام ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: