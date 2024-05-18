ننشر.. خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة 2024 من مصلحة الجوازات المحلية

قام مجلس النواب بالموافقة على زيادة رسوم استخراج جواز سفر لأول مرة 2024 خلال الأيام الماضية، كما وافق على تعديل قانون الجوازات لترتفع قيمة الرسوم إلى 1000 جنيه كحد أقصى، وذلك بعدما كانت لا تتعدى قيمتها عن 250 جنيه، وجاء ذلك بتصديق من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وعلى صعيد آخر كشفت الجهات المختصة طريقة استخراجه من المؤسسة التابعة لمنطقة المواطن.

خطوات استخراج جواز سفر لأول مرة 2024

أصبح استخراج جواز سفر لأول مرة 2024 من الأمور السهلة مقارنة بالفترة الماضية، حيث كان هذا الأمر من الأشياء المعقدة المليئة بالإجراءات الرسمية، إلا أن الدولة قامت بتحسين الخدمة من أجل التسهيل على المواطنين، ولقد بلغت رسوم استخراجه للمرة الأولى في مصر 900 جنيه بالإضافة إلى 400 جنيه في حالة عدم حصول المواطن على مؤهل عالي، وبالنسبة لرسوم استخراج جواز سفر مستعجل أصبحت 1450 جنيه، وفيما يلي طريقة استخراجه:

الذهاب إلى مصلحة الجوازات المحلية التابعة لمنطقة المواطن.

القيام بتعبئة نموذج 29 جوازات بالمعلومات المطلوبة بشكل دقيق.

تقديم النموذج إلى شباك مراجعة وفحص المستندات.

تسديد الرسوم المطلوبة، وعليه يرجى الاحتفاظ بإيصال السداد.

لابد من التوجه إلى المصلحة مرة أخرى في الوقت المحدد من أجل استلام الجواز.

شروط استخراج جواز سفر لأول مرة

هناك مجموعة من الشروط التي يجب تحققها في المتقدم حتى يسمح له باستخراج جواز سفر، والتي جاءت متمثلة في النقاط الآتية: