الإعلان الأول حصري.. مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 على قناة الفجر الجزائرية مترجمة باللغة العربية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 في انتظارها ملايين المتابعين ويبحثون على مدار 24 ساعة عن موعد رفعها على المنصات الإلكترونية والقنوات لمشاهدتها والإطلاع على المزيد من الأحداث، المؤسس عثمان عمل أكثر من رائع أعرب الجمهور عن إعجابهم الشديد وتشوقهم الشديد للحلقات القادمة،

الموسم الخامس من المؤسس عثمان حقق نجاح كبير وغير متوقع وكان البعض يعتقد أنه لا يكون بنفس قوة المواسم السابقة، لكن اثبت فريق العمل التألق وأن لديهم القدرة على تقديم الأفضل دائماً للحفاظ على مستوى نجاحات الموسم الماضية، يتعلق الكبير والصغير بمشاهدة الموسم الخامس لأن كشف الكثير من التفاصيل والأحداث عن الدولة العثمانية والصراعات التي تخوضها أمام القبائل المختلفة، تابعوا معنا الفقرات التالية من المقال وننشر لحضراتكم عبر موقعنا البديل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161

حقق مسلسل قيامة عثمان نجاح كبير للغاية، أصبح ضمن المسلسلات التي يتابعها الملايين من الأشخاص، حيث تدور قصة هذا المسلسل عن تاريخ وصراعات الدولة العثمانية مع المغول، كما تدور الأحداث حول الفتوحات التي قام بها الغازي عثمان بن أرطغرل في القرن 13، وفي الحلقات القادمة يسعى عثمان من أجل تحقيق النصر على أولجاي والقضاء على غندوز وحلفائه، ويسعى لفتح بورصة في أقرب وقت ممكن وضمها إلى الدولة العثمانية لكي تصبح الدولة العثمانية أكثر صلابة وقوة.

موعد المؤسس عثمان الموسم 5 ح161

ملايين المتابعين في انتظار بدء الإعلان عن الحلقة المنتظرة 161 من المؤسس عثمان بفارغ من الصبر، حيث حققت الحلقة السابقة 160 أعلى نسب من المشاهدة وتفاعل كبير، ومن المقرر أن تعرض الحلقة 161 يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 من مايو 2024 على القناة الرسمية atv التركية في تمام الساعة 9 مساءً والخميس الساعة 1 صباحاً عبر موقع النور موقع قصة عشق لمتابعة المسلسل مترجم، و يتم نقل الحلقة أيضاُ على قناة الفجر الجزائرية الساعة 11 مساءً والذي يأتي ترددها على النحو التالي:.