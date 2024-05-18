بشائر سارة لأصحاب المعاشات! إليك كل ما تريد معرفته عن زيادات 2024 ورابط الاستعلام الفوري

قام رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جمال عوض الإعلان عن زيادة المعاشات 2024 لهذا يرغب العديد من المواطنين المحالين على المعاش معرفة الحد الأقصى لهذه الزيادة وكذلك كيفية الاستعلام عن المعاشات بعد الزيادة الجديدة وهو ما سنتعرف عليه خلال هذا المقال.

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024

يريد عدد كبير من المواطنين المتقاعدين معرفة الحد الأقصى لزيادة المعاشات 2024، لهذا قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الإعلان أن الحد الأقصى الخاص بالاشتراك التأميني 12600 جنيه، بينما الحد الأدنى 2000 جنيه، مشيرة أن رواتب المتقاعدين بعد الزيادة تصبح كالآتي:

يصبح معاش المواطن الذي كان يحصل على 1300 جنية 1495 جنية.

11592 جنية هو معاش المواطن الذي كان يحصل على 10080 جنية.

كيفية الاستعلام عن المعاشات بعد الزيادة الجديدة 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الخطوات التي يجب على المواطنين المحالين على المعاش اتباعها من أجل الاستعلام عن معاشات التأمينات الاجتماعية بعد الزيادة الجديدة 2024، وهذه الخطوات هي كالاتي:

يدخل المواطن المتقاعد في البداية على الموقع الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

يحدد المواطن بعد ذلك الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.

يتم النقر على خانة المعاشات.

ينقر المواطن على تبويب البيانات البيانات الرسمية لملف التقاعد.

يدخل المواطن الرقم القومي الخاص به في المكان المحدد لذلك.

يتم النقر على زر الاستعلام.

ينتظر المواطن بعد الدقائق حتى تظهر نتيجة الاستعلام.

في النهاية يعرف المواطن قيمة المعاش الخاص به بعد الزيادة.

تعرف على أماكن صرف المعاشات لشهر يونيو 2024

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الأماكن التي يستطيع المواطنين المتقاعدين من خلالها صرف المعاشات الخاصة بهم، حيث تمثلت هذه الأماكن في كل من الآتي: