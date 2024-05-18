تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بعد التحديث

يزداد البحث على تردد قناة ناشونال جيوغرافيك على مواقع الانترنت وذلك من أجل تنزيل القناة سواء على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، حيث تعد هذه القناة من أشهر القنوات الثقافية التي تقوم بإذاعة العديد من البرامج عن الحيوانات، كما تعرض معلومات تاريخية وأحداث هامة، ولذلك سوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى تردد هذه القناة على القمر الصناعي وتنزيل القناة على جهاز الرسيفر.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

سوف نشير إليكم إلى تردد القناة لعام ٢٠٢٤، وذلك من أجل توفير أفضل صورة ومشاهدة للمشاهدين، وإليكم تردد القناة مع توضيح باقي البيانات المطلوبة.

تردد القناة على النايل سات هو: ١١٤١١

دقة الصورة والمشاهدة: hd

معامل الاستقطاب للقناة: أفقي.

معدل الترميز للقناة: ٣٠٠٠٠

معامل تصويب الخطأ للقناة: ٤/٣

تردد القناة على عرب سات ٢٠٢٤

سوف نشير إليكم أيضا إلى تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات، وإليكم التفاصيل موضحة في النقاط التالية.

تردد القناة على عرب سات: ١١٥٢٦

دقه المشاهدة للقناة: hd

معدل الترميز للقناة: ٢٧٥٠٠

معدل تصويب الخطأ للقناة: ٦/٥

معامل الاستقطاب هو: رأسي.

طريقة تنزيل القناة على جهاز الرسيفر

سوف نشير إليكم إلى الخطوات التي يمكن بها تحميل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الرسيفر وإليكم الخطوات موضحه في النقاط التالية.