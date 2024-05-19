صور pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة كل المحافظات موقع مظلتي

يتساءل الكثير من الأشخاص عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024، حيث يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الدعم والمساعدة التي يتم تقديمها داخل دولة العراق وذلك شرط توافر مجموعة من الشروط المطلوبة في الأشخاص المتقدمين للحصول على ذلك الدعم في مختلف محافظات العراق، حيث يقدم هذا الدعم من أجل الأشخاص الفقراء والمحتاجين، ولذلك قد وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية داخل العراق خطوات الاستعلام عن أسماء الاشخاص المقبولين للوجبة الأخيرة، مع توضيح الشروط المطلوبة للحصول على ذلك الدعم، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى كافة التفاصيل

متطلبات الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

لقد وضحت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالعراق أن هناك مجموعه من الشروط والمتطلبات الأساسية التي يتم على أساسها قبول اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لعام 2024 وإليكم هذه المتطلبات موضحه كالتالي.

الشرط الأول والأساسي هو أنه لابد أن يقوم الشخص بالتقديم تبعا للمحافظة التابعة له

بالإضافة أيضا إلى أنه يلزم أن يكون مقيم داخل هذه المحافظة.

يشترط أيضا أن يكون الشخص يحمل الجنسية العراقية وأن يكون من أبوين عراقيين في الأصل.

وبالإضافة أيضا أن يكون الأشخاص من ضمن الفئات التي قد وضحتها الحكومة العراقية.

طريقة الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن اسماء الأشخاص المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال موقع منصة مظلتي الإلكترونية، وإليكم خطوات التقديم موضحة في النقاط التالية.