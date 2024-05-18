اتفرج ببلاش..تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة

القنوات الناقلة لمباراة النهائى الأفريقي ، بين فريقى الترجي التونسى ، والنادي الأهلى المصرى، والذى ستقام فى الساعة التاسعة بتوقيت تونس، العاشرة بتوقيت القاهرة، وتتطلع جماهير وعشاق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى معرفة القنوات التي ستنقل المباراة المرتقبة بين المارد الأحمر والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024. ستقام المباراة يوم السبت المقبل الموافق 18 من الشهر الجاري في ملعب رادس بتونس، حيث يعد الهدف الأسمى للفريق الأهلاوي هو تحقيق نتيجة جيدة أمام الترجي في هذه المباراة، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي الليلة.

سيتم بث مباراة الأهلي والترجي فى ذهاب النهائى الأفريقي عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” القطرية الرياضية، والتي تعتبر الناقل الحصري لجميع البطولات الأفريقية داخل القارة السمراء. ستقوم القناة بنقل مباراة ذهاب وعودة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي، وسيتم بث المباراة على قناة beIN Sports 6، وسيتولى التعليق على اللقاء الكبير عصام الشوالي وعلى محمد علي، المعلقين المشهورين،و يمكنك ضبط تردد القناة على النايل سات للاستمتاع بمشاهدة المباراة المرتقبة والمنتظرة لعشاق الفريقين

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي beIN Sports 6:

من خلال ضبط الترددات التالية تستطيع متابعة مباراة الأهلي والترجي التونسي الليلة فى مبارة النهائى الأفريقي.