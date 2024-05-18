برقم الجلوس رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القاهرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القاهرة أنهى طلبة وطالبات الصف الرابع الإبتدائي امتحانات نهاية العام الدراسي الدور الأول 2024، وأكد عدد كبير من الطلاب أن أسئلة الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط ولا يوجد أي أسئلة غير مباشرة ، وأشارت الوزارة إلى أنه سوف يتم تصحيح أوراق الإجابة الخاص بطلاب الصف الرابع الإبتدائي وإنتهاء عملية رصد الدرجات ورفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الإستعلام عن نتائج الصف الرابع الإبتدائي 2024 الترم الأول برقم الجلوس.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الدور الأول 2024

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القاهرة للإطمئنان على درجاتهم بعد إنتهاء عام دراسي طويل ملئ بالتعب، وتسعى وزارة التربية والتعليم على تسهيل الكثير من الخدمات الالكترونية لعدد كبير من أولياء الأمور وتجنب الذهاب للمدارس خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أنها أوشكت على الإنتهاء من مراجعة ورصد الدرجات، ليتم الإنتهاء من رفع النتائج تيسيراً على أولياء الأمور ، وأكدت الوزارة على أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج رسمياً على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، وبعد اتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الإستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024