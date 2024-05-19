“هُنـــــا وزارة الشؤون الاجتماعية“ كيفية التسجيل في منحة 300 دينار تونس 2024 eservices.social.gov.tn

يبحث الكثير من المواطنين داخل تونس عن خطوات التقديم على منحة 300 دينار تونس وهي من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة كل شهر للأسر الفقيرة والغير قادرة على تلبية احتياجاتهم وذلك من أجل تحسين المستوى المعيشي لديهم، ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم على المنحة بعد التحقق من مجموعة من الشروط وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا الأوراق اللازم تسليمها عند التقديم.

منحة 300 دينار تونس

قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتونس بتصميم منصة إلكترونية تساعدك في التقديم على منحة 300 دينار تونس من منزل ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مكان وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

في بداية الأمر يجب عليك الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون. ثم بعد ذلك قم بالضغط على زر تسجيل الدخول وقم بادخال المعلومات المطلوبة. من قائمة الخدمات الإلكترونية يرجى الانتقال إلى خيار منحة 300 دينار. قم بملء نموذج التقديم بالبيانات المطلوبة. سوف يتطلب منك مجموعة من المستندات التي يجب عليك إرفاقها. أخيرا انقر على زر تقديم الطلب.

شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس

إلى جميع الأسر التي ترغب في التقديم على منحة 300 دينار تونس يجب أن يتوافر لديها مجموعة من الشروط والتي جاءت على النحو التالي:

عدم استفادة الأسرة المتقدمة لأي من برامج الدعم الأخرى.

يجب أن تكون الأسرة المتقدمة تنتمي إلى فئة محدودي الدخل.

عدم امتلاك الأسرة لراتب شهري وفي حين حصولها على راتب يجب أن لا يتعدى 180 دينار.

من أهم الشروط اللازم توافرها أن تكون الأسرة حاملة للجنسية التونسية.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في منحة 300 دينار تونس

إيصال كهرباء.

نسخة من البطاقة الوطنية.

نسخة من شهادة ميلاد جميع أفراد العائلة.

الشهادة الجامعية للأبناء.