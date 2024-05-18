الإعلان عن ظهور نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع 1445 – 2024

خلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية عن إتاحة الاستعلام عن نتائج القبول الموحد لعام 1445 – 2024، حيث يمكن للمتقدمين الآن الاطلاع على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة، لذلك سوف نعرض رابط للاستعلام عن نتائج القبول الموحد عبر بوابة التجنيد الموحد.

نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع 1445

تم الإعلان عبر منصة “إكس” عن بدء إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع لعام 1445، يجدر الإشارة إلى أن النتائج تظهر بشكل تدريجي عبر بوابة القبول الموحد، لذا ينبغي على المستعلمين معاودة الاستعلام بشكل دوري عند عدم ظهور حالة الطلب.

رابط استعلام نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع 1445 – 2024

يمكنكم الاستعلام عن نتائج القبول الموحد لوزارة الدفاع لعام 1445 من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى منصة “التجنيد الموحد”: قم بالدخول مباشرة إلى منصة “التجنيد الموحد” التابعة لوزارة الدفاع. أدخل “اسم المستخدم” و”رمز المرور” الخاص بك لتسجيل الدخول. من القائمة الرئيسية، اختر أيقونة “الوظائف”، ثم اضغط على أيقونة “الاستعلام”. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك بدقة. ستنبثق نافذة جديدة تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج القبول الموحد.

شروط التقديم على التجنيد الموحد 1445

هناك بعض الضوابط والشروط المحددة للتقديم في التجنيد الموحد بوزارة الدفاع، وهي كالتالي: