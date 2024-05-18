فاتح القدس إعلان مترجم.. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25 مترجم عبر قصة عشق وقناة TRT التركية

يترقب محبي الدراما التركية والاعمال التاريخية عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25 بفارغ من الصبر، مما يسعى الكثير من الأشخاص لمعرفة رابط مشاهدة الحلقة مترجمة باللغة العربية تشوقاً لمعرفة الأحداث الجديدة، بعدما شهدت الحلقات الماضية من صلاح الدين الأيوبي أحداث قوية وتطورات كثيرة،

يعتبر مسلسل صلاح الدين من أهم الأعمال التركية، يحرص الملايين من الأشخاص على متابعة المسلسل لأنه يروي قصة تاريخية هامة للغاية عن واحد من أبرز وأقوى الشخصيات التاريخية صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية، لقد بدأ فريق العمل في تصوير المسلسل منذ عدة سنوات وتم تأجيل عرضه لأكثر من مرة، وقد تم انطلاقه في 13 من نوفمبر 2023 وحقق قاعدة جماهيرية كبيرة، واليوم عبر التقرير التالي ننشر أحداث مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 25

يحظى مسلسل صلاح الدين الأيوبي على إعجاب ملايين الأشخاص من شتى الدول، حقق المسلسل نجاح كبير وأصبح من أشهر المسلسلات التاريخية التي تحقق أعلى نسب من المشاهدة، حيث تدور قصة المسلسل حول الشخصية التاريخية صلاح الدين الأيوبي الذي خاض فتوحات عظيم من أجل تحرير القدس وبناء الدولة الأيوبية وطرد الصليبين والبيزنطيين لأنهم كانوا يفرضون سيطرتهم على القدس،

يعرض المسلسل يوم الإثنين من كل أسبوع على trt التركية الساعة 8 مساءً، و يذاع المسلسل على موقع قصة عشق مترجم باللغة العربية الساعة 12 مساءً ويسوم الثلاثاء 10 مساءً على قناة الفجر الجزائرية.

أبطال المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي

بطولة أوغور غونيش.

ديلين دوير.

محمد علي نور أوغلو.

ايكن تركمان.

كان شاكر.

هاكان فانلي.

مراد هان.

إردنش جولنر.

على ارسان.

غوكتشه آكيلدز.

جلال آل.

سيزغين إيرديمير.

تأليف ايمره كونوك.

اخراج: سدات إنجي.

إنتاج شركة: أكلي فيلم.

تردد قناة TRT التركية