نتيجة 6 ابتدائي ظهرت؟.. رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2024 جميع محافظات العراق

تنتهي امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول غدًا الأحد الموافق 19 مايو 2024، لتبدأ بعدها عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة لجميع أوراق امتحانات هذا الصف، بالإضافة إلى أن هذه الامتحانات تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في عموم محافظات العراق، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي، لكي يتعرف عليه الجميع.

كيف استعلم عن نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

جاءت أهم خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الأول 2024 في كافة عموم محافظات دولة العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

بعد ذلك يتم كتابة رمز التحقق المرئي في الشاشة الرئيسية.

الضغط مباشرة على زر “تسجيل الدخول”.

بعدها يتم تحديد المرحلة الدراسية التي بها الطالب.

كذلك فإنه يتم اختيار المحافظة المقيم بها الطالب.

ليتم استكمال باقي البيانات الخاصة بالطالب.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وعندها ستتمكن من تنزيل كشوفات نتائج الطلاب.

موعد بدء ونهاية امتحانات السادس الابتدائي

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أن بداية امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الأول يوافق يوم الأحد الموافق 12 مايو 2024، مؤكدة أن امتحانات هذه المرحلة فإنها تنتهي يوم 19 مايو 2024، بالإضافة إلى أن الوزارة خصصت لجان متخصصة للبدء في عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة التي تشمل كافة أوراق الامتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة في هذه المرحلة الدراسية الأكثر أهمية.