“توزيع 15 مليون دينار مصرف الرافدين”.. بُشرى سارة للموظفين والمتقاعدين حول البدء في التوزيع

كشف مصرف الرافدين في العراق، عن إطلاق سلف جديدة لجميع الموظفين والمتقاعدين خلال الأيام الماضية، فضلاً عن أن المصرف أتاح إمكانية التقديم على السلف يكون عبر التطبيق الإلكتروني لمصرف الرافدين، مؤكدًا أن قيمة السلفة تبدأ من 5 ملايين دينار عراقي إلى 15 ملايين دينار عراقي، ويتم سداد الأقساط المستحقة مع قيمة الراتب الشهري التي يتم تحديده من قبل المصرف في المواعيد المشار إليه.

الحصول على سلف الرافدين

وأوضح مصرف الرافدين، أن هذه السلفة تأتي للارتقاء بجميع الموظفين والمتقاعدين وتوفير الدعم الملائم لهم، عبر إتاحة هذه السلف لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هذا وأن المصرف يقوم باحتساب القسط المتناقص والعمل على استقطاع الأقساط من الراتب الشهري لموعد المنح المحدد به، بالإضافة إلى أن التقديم لهذه السلف يكون وفقًا لتعليمات وشروط معينة نكشفها لكم في الفقرة التالية.

تفاصيل الحصول على سلفة الرافدين

ومن أبرز الإجراءات التي يمكنك معرفتها عند القيام بالتقديم على السلف المشار إليه، وفقًا لما يلي:-