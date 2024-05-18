بالاسم استعلم الان.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024  جميع المحافظات العراقية

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، حيث شهدت الفترة الأخيرة أعلى نسبة بحث من قبل المواطنين العراقين من أجل المساهمة في الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق، و اتاحت ، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه الرعاية من خلال منصة “مظلتي” التابعة للوزارة، حيث تُعد منصة “مظلتي” واجهة إلكترونية تتيح الوصول إلى العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة، و بفضل هذه المنصة، يستطيع الأشخاص الذين يستوفون شروط الرعاية الاجتماعية تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.

رابط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعي بتفعيل رابط موقع مظلتى للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية وعلى شروط الاستحقاق المطلوبة:

قم بزيارة موقع منصة “مظلتي” على الإنترنت.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي

ابحث عن خيار الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

إدخال المعلومات المطلوبة، مثل الاسم والرقم الوطني وتفاصيل أخرى إن لزم الأمر.

بعد إكمال النموذج، اضغط على زر “استعلام” للحصول على قائمة بأسماء المستفيدين المؤهلين للرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية فى العراق:

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بوضع مجموعة من الشروط والمعايير للأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية في البلاد، ومن بين هذه الشروط: