عاجل!! الأن لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2024 فور صدورها

يترقب أكثر من 115 ألف و139 طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء امورهم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة للفصل الدراسي الثاني2024، وخاصة أن الامتحانات وصلت الى المرحلة الأخيرة وتنتهي خلال أيام، كما أن أعمال التصحيح بدأت، وبدأت معها مؤشرات نتائج العينات العشوائية بالمواد التي تمت، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

من ناحية أخرى فقد أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، على انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة، حيث انتظم من صباح اليوم وصول كافة أوراق الأسئلة والاجابة وكذا انتظام دخول الطلاب للجان الامتحانية الخاصة بهم، مع استقرار العمل وفتح كافة اللجان في مواعيدها المقررة.

وأكد أيضا وكيل الوزارة على الالتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير الامتحانات، حيث يؤدي الطلاب اليوم السبت 18 مايو امتحاني مادتي (الهندسة خلال الفترة من الساعة 9.00 صباحا وحتى الساعة 11.00 صباحا) و(الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 11.30 صباحا وحتى 12.30 ظهرا)

لينك ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

كما هو معمول به ومقرر كل عام، فان اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة يتم عبر الموقع والبوابة الاليكترونية للمحافظة على الرابط (هنا) كما يتم نشرها أيضا عبر الموقع الأشهر للنتائج بمصر موقع ومنصة نتيجة نت، وذلك عقب الانتهاء من كافة اعمال التصحيح والمراجعة والكنترول، ثم اعتماد النتيجة من المحافظ، ليتم نشرها واعلانها بعد ذلك.

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