مشاكل القط والفار الجديدة.. تنزل تردد توم وجيري بيبي 2024 على نايل سات والعرب سات

قناة توم وجيري تقدم العديد من المحتوى الطفولي والبرامج التعليمية المميزة، حيث إن من بين ما تقدمه القناة هي “القراصنة والكنز، الانطلاق إلى المريخ، فضلاً عن التنين المفقود، الخاتم السحري، السريع والمسكو بالفراء”، وغيرها من الأفلام والمسلسلات الأخرى التي تقوم بإذاعتها على مدار الساعة دون توقف، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية بدون أي إعلانات مزعجة يتم إذاعتها، كما تفعل بعض القنوات الفضائية الأخرى، وفي مقال اليوم نوضح لكم التردد الجديد للقناة.

استقبل قناة توم وجيري أطفال 2024

لقناة توم وجيري شهرة كبيرة في تقديمها إلى كل ما يبحث عنها ملايين المتابعين في مختلف الدول العربية، مما عملت على جذب قاعدة جماهيرية كبيرة من الكبار والصغار، ويمكنك استقبالها وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لتوم وجيري فهو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو 11355.

معامل الترميز لقناة توم وجيري فهو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري عمودي.

تردد توم وجيري الجديد 2024 عرب سات

توم وجيري تقدم كل ما هو جديد وحصري في عالم الأطفال، إضافة إلى أن القناة تُذيع كل ما هو مميز في عالم الطفولة والكرتونية، ومشاهدة العديد من البرامج التعليمية والترفيهية، والأفلام التي تُسبب المشاكل في العديد من البيوت والمدارس، وغيرها من الأماكن الأخرى، ويمكنك تنزيل القناة كما يلي:-