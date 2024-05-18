فرح طفلك..  وثبت تردد قناة طيور الجنة نايل سات الجديد 2024

تُعتبر قناة طيور الجنة نايل سات واحدة من الترددات الأكثر بحثًا من قِبَل الأمهات، وذلك بسبب مكانتها كواحدة من القنوات الرائدة المخصصة للأطفال والتي يُفضِّلها كثيرون من مختلف الفئات العمرية،و أعلنت إدارة القناة عن تغيير تردداتها على النايل سات والعرب سات، بهدف تحسين عرض المحتوى الخاص بها بشكل مستمر ومن دون انقطاع أو تشويش طوال اليوم، وتهدف هذه الخطوة إلى تلبية احتياجات الجمهور وتوفير تجربة مشاهدة أفضل للمحتوى المقدم من قناة طيور الجنة،و تُحرص القناة على ضمان استمرارية عرض برامجها ومحتواها بجودة عالية ودون أي تشويش على مدار اليوم.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة علي النايل سات:

من خلال إدخال التردد الجديد لقناة طيور الجنة تستطيع الحصول على أعلى جودة للصورة والصوت.

التردد الخاصبالقناة: 11258.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل التصحيح: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

أهم مميزات قناة طيور الجنة بيبي:

تأسست قناة طيور الجنة في 25 يناير عام 2008 على القمر الصناعي النايل سات، وأصبحت واحدة من أفضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، وتتميز القناة بالعديد من المميزات التي تشمل: