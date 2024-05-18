اجابة مادة العلوم للصف السادس الابتدائي 2024 العراق الدور الأول
اجابة مادة العلوم للصف السادس الابتدائي 2024 العراق
يبحث عد كبير من الطلاب عن اجابة مادة العلوم للصف السادس الابتدائي 2024 العراق، الذي أداها الطلاب في اللجان اليوم على مستوى المحافظات العراقية، وأكد عدد كبير من الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت جميعها من الكتاب المدرسي، والمراجعات النهائية التي أعلنت عنها الوزارة خلال فترة المراجعات، وأعلنت وزارة التربية العراقية عن أن الطلاب أنهوا الامتحانات دون وقوع أي مشاكل ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اجابة مادة العلوم للصف السادس الابتدائي 2024 .
اجابة مادة العلوم للصف السادس الابتدائي 2024 العراق
أدى طلاب الصف السادس الابندائي في العراق امتحان مادة العلوم الدور الأول للعام الدراسي 2024، وأكدت الوزارة أن اللجان كانت مستقرة ولم تشهد أي مشاكل في شتى المحافظات العراقية، وتعد مادة العلوم من المواد التي تحتاج إلى تركيز شديد في الإجابة، وإليكم أسئلة امتحان مادة العلوم للصف السادس الإبتدائي في العراق 2024….
- السؤال الأول : عرف “خمسة” ممايأتي: السويداء والفسيلة الهوائية والدماغ والذرة والكتلة والمواد المعتمة.
- السؤال الثاني: املأ الفراغات الآتية: …. سطح عاكس مصقول ينعكس عنه الضوء انعكاساً نتظماً.”انعكاس الضوء”
- ……. ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة اهتزاز صفائح القشرة الأرصية مسببة الصدع.”الزلزال”
- يسمى الجزء النباتي الذي يحتوي على برعم واحد أو أكثر ويكون من الأصناف الغير مرغوب فيها ……”برعم”
- ……. ترتبط بالعصب السمعي الذي ينقل الأصوات إلى المخ ليقوم بتفسيرها.”العصب القحفي الثامن”
- تسمى الجسيمات التي شحنتها موجبة ولها كتلة كبيرة بـ…… “بروتون”
- ……. هو وحدة قياس التيار الكهربي. “الأمبير”.
- السؤال الثالث 1:
- عدد أنواع العتلات وأشرح واحدة منهم، ارسم مع التأشير براعم التذوق في اللسان.
- السؤال الرابع
- كيف تحافظ على صحة جهازي العصبي؟
- تصنف التفاعلات الكيميائية إلى عدة أنواع …. اشرح واحدة منها.
- ما هي طرق توصيل الدارات الكهربائية مع شرح مبسط لكل منها.
- السؤال الخامس : اختر من بين الأقواس
- تصنع أسلاك التوصيل الكهربائية عادة من فلز”الورق والنحاس والخشب”. النحاس
- يتكون الغلاف الصخري بنسبة كبيرة من “الرمال ، الصخور، مواد منصهرة”. الصخور
- يكون شكل العضلات الموجودة في البطن”عريضة، قصيرة، طويلة”.
- إن الوظيفة التي يقوم بها الجلد على تنظيم درجة حرارة الجسم هي”اللمس، التعرق، إفراز الدهون”.
- من النباتات التي يتم تكثيرها بالتطعيم “الموز، والبرتقال، النخيل”.
- السؤال السادس : أجب عن فرعين
- قارن بين المرآة المقعرة والمرآة المحدبة.
- قارن بين كسوف الشمس وخسوف القمر.
- كيف يمكنك التعبير على التفاعل الكيميائي.