شاومينج بسرعة.. حقيقة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية على جروبات الغش

تداول العديد من رواد التواصل الاجتماعي، بعض الأنباء التي تُفيد بتسريب امتحانات مادة اللغة الانجليزية اليوم السبت للشهادة الإعدادية، وجاء ذلك عقب بدء الامتحانات بدقائق معدودة داخل محافظة القاهرة والعديد من المحافظات التي قامت بإجراء الامتحانات اليوم، ولذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالرد على كل هذه الشائعات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، لكي يتعرف على الحقيقة الجميع.

حقيقة تسريب امتحان الشهادة الإعدادية اللغة الإنجليزية

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يتم تداوله حول تسريب امتحانات الشهادة الإعدادية وخاصة اللغة الإنجليزية التي يتم تأديتها اليوم السب الموافق 18 مايو 2024، ليست حقيقة بل هي مجرد شائعات، مما شددت مديريات التعليم على مستوى الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والحازمة لكي يتم ضبط الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، وتهيئة المناخ الملائم أمام جميع الطلبة والطالبات في كافة اللجان الامتحانية، كما يتم توفير فرد أمن على كل لجنة لكي لا يحدث أي ضجة أثناء تأدية الامتحانات.

تسريب امتحان اللغة الإنجليزية

وقامت بعض جروبات الغش في الترم الأول بنشر بعض الأوراق التي تحملها العديد من الإجابات لحل الأسئلة، فضلاً عن نشر هذه التسريبات على منصة “تلجرام”، وخاصة لمادة اللغة الإنجليزية لصف الثالث الإعدادي في محافظات متعددة من بينها محافظة القاهرة وبعض المحافظات الأخرى، على أن تم ضبط الوضع بشكل سريع، لكي يؤدون الامتحان في هدوء تام دون أي مشكلات أو عقبات.