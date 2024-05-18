ظهرت الآن حالا pdf.. لينك كشوووفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الأخيرة عموم العراق spa.gov.iq

سوف نوضح لكم في السطور القادمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهي من أكثر الأشياء التي يتم التساؤل عنها بكثرة في تلك الفترة حيث إنه اقترب موعد صرف الوجبة الأخيرة، ووفقا لما أوضحته الجهات المسؤولة أن سبب تأخير صرف الدعم هو أنه يوجد ما يقارب نحو 300 طلب لذلك فهو يتم فرز تلك الطلبات وإعطاء الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

إلى جميع المستفيدين الذين يرغبوا في الاستعلام عن أسماء المستحقين لبرنامج الرعاية الاجتماعية يتطلب منهم اتباع الخطوات الآتية:

أولا يجب على المستفيد الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي. ثانيا من قائمة الخدمات التي تقدمها المنصة يرجى التوجه إلى خيار الرعاية الاجتماعية. ثالثا يتطلب من المستفيد تحديد رقم الوجبة التي يريد الاستعلام عنها. رابعا سوف يظهر لك نموذج بيانات والذي يجب عليك ملؤه. خامسا بمجرد أن تقوم بالضغط على ايقونة استعلام سوف يظهر لك ملف يضم كافة أسماء المقبولين في الدعم قم بتحميله على جهازك وقم بالبحث عن اسمك.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

لكل من يرغب في التسجيل على برنامج الرعاية الاجتماعية يرجى التحقق من توافر تلك الشروط لديه وهي كالآتي: