“قدم الآن moi.gov.eg” رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 عبر موقع وزارة الداخلية بالخطوات والشروط المطلوبة

مع صباح يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 تستهل وزارة الداخلية بفتح باب التقديمات عبر رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024 لجميع الذكور والإناث، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو المقبل، ويعتبر معاونو الأمن هم فئة جديدة من الشباب والفتيات تم استحدثها بقرار من رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للشرطة، كبديل لأمناء الشرطة والدرجة الأولى و مناديب الشرطة، وخلال مقالنا الإخباري نوضح الرابط خلال السطور التالية.

رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024

أتاحت وزارة الداخلية بوابة التقديم في معهد معاوني الأمن 2024، لكافة الشباب والفتيات، من أجل التسجيل والتقديم عبر الرابط الرسمي لوزارة الداخلية، وذلك من خلال البحث عنه عبر محرك جوجل، واتباع الخطوات التالية:

من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم الولوج عبر المنصة الرسمية لوزارة الداخلية من هنا ثم قم بتحديد خدمات معهد معاوني الأمن. اختار أيقونة استمرار عبر الموقع. ثم قم بتحديد وسيلة الدفع الإلكتروني للتسجيل. ثم بعد ذلك يبدأ بمرحلة التقديم من خلال إدراج كافة البيانات المطلوبة عبر الموقع، ثم النقر على أيقونة إرسال.

ما هي شروط التقديم في معهد معاوني الأمن 2024؟

نصت وزارة الداخلية على مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى الراغبين في الالتحاق بالمعهد، وهذه الشروط هي: