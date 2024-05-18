رسمياً.. نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 العراق عموم المحافظات عبر موقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 العراق هي ضمن عمليات البحث الرائجة على مواقع التواصل وعلى المحركات الرسمية جوجل، ينشغل الآباء والأمهات والطلاب بمعرفة موعد اعتماد النتائج للصف السادس الابتدائي، ويرغب الجميع في تحري الدقة من النتائج للاطمئنان على مستقبل الطلاب ولبدء مرحلة تعليمية جديدة، تبى أمال وأحلام الطلاب عند الوصول لنهاية العام الدراسي وفور إعلان النتائج،

قدمت وزارة التربية والتعليم العراقية برئاسة إبراهيم نامس الجبوري خالص التهنئة لطلاب السادس الابتدائي على انتهاء السنة الدراسية 2024 متمنياً لهم النجاح والتوفيق، وأكد سيادته أن فترة الامتحانات كانت مستقرة للغاية وسجلت المديريات التعليمية أعلى نسب من الحضور، ترقبوا معنا السطور التالية للإطلاع على نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 العراق.

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2024 العراق

انهي طلبة وطالبات الصف السادس الابتدائي العراق اختبارات نهاية السنة الدراسية 2023-2024 منذ يومين، ولذلك بدأت عمليات البحث ترتفع بشكل ملحوظ عن صدور النتائج، ويتابع الطلاب جميع المصادر التعليمية للكشف عن النتائج وتحميلها pdf للإطلاع على نسبة النجاح والدرجات في كل مادة،

حيث تعد مرحلة السادس الابتدائي منت المراحل التعليمية المهمة في حياة الطلاب، والجدير بالذكر أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات تبدأ اليوم من الجهه المعنية، تتم عملية التصحيح والرصد بمنتهى الشفافية والدقة، وفور الانتهاء يتم تحديد موعد من قبل الدكتور إبراهيم نامس الجبوري لاعتماد النتائج ورفعها إلكترونياً عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق

لاستخراج النتائج فور اعتمادها رسمياً من وزارة التربية والتعليم تجدونها إلكترونياً من خلال اتباع الخطوات التالية