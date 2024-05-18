“قنوات مجانية ستنقل المباراة” اليوم الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم الأهلي المصري نظيره الترجي التونسي في المباراة الأولى للفريقين بنهائي افريقيا، والمقرر أن تقام على ملعب إستاد رادس بتونس بحضور 60 ألف مشجع تونسي، والان هيا نستعرض تفاصيل موعد اللقاء والقنوات الناقلة، ومشوار الأهلي بالبطولة، وموعد مباراة العودة.

القنوات المفتوحة التي ستقوم بنقل مباراة الاهلي والترجي في نهائي أفريقيا

(نايل سات) القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والترجي نهائي أفريقيا مباشرة مجاناً

هناك عدة قنوات مفتوحة ومجانية ستنقل مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا اليوم 18 مايو 2024.

أولاً، قناة beIN SPORTS HD 6 ستنقل المباراة بشكل حصري على القمر الصناعي النايل سات، هذه القناة هي صاحبة حقوق البث الحصرية للمباراة.

بالإضافة إلى ذلك، هناك قنوات أخرى على أقمار صناعية أخرى ستنقل المباراة مباشرة وبشكل مجاني:

– على قمر يوتلسات، ستنقل قنوات سبورت كلوب المباراة على التردد 11471 أفقي 30000، وكذلك قناة Nova Sport HD.

– على قمر أسترا، ستنقل قناة Ziggo Sport المباراة على التردد 12129 عمودي 29900.

– على قمر استرا سات، ستنقل قناة St sport life المباراة.

– على قمر يوتلسات 7A، ستنقل القناة الإثيوبية ETV ENTERTAIM المباراة.

للحصول على تردد قناة سبورت كلوب على يوتلسات، يجب أن يكون لديك طبق استقبال بقطر يصل إلى 180 سم موجه نحو القمر الصناعي يوتلسات 9 درجات شرقاً، ثم عليك الذهاب إلى إعدادات الرسيفر، واختيار الأقمار الصناعية “يوتلسات 7″، ثم إضافة التردد 11471 أفقي 30000، بعد ذلك اضغط على “بحث شبكي” واستمتع بمشاهدة المباراة.

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