“930.000 دينار فوري مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية تُعلن بُشرى سارة عن “رواتب الموظفين“ 2024 عموم محافظات العراق mof.gov.iq

يرغب عدد كبير من الموظفين داخل العراق في التعرف على سلم الرواتب الجديد لذلك أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين ووفقا لما أوضحته أنه من المقرر وجود زيادة في الرواتب وذلك يعد من أشكال المساعدات التي تقدمها الدولة للمواطنين نظرا لغلاء الأسعار والأحوال الاقتصادية السيئة التي تعاني منها جميع البلاد حيث أنها تسعى دائما نحو توفير مستوى اقتصادي أفضل، وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين

صرحت الجهات المسؤولة عن أنه سوف يتم زيادة رواتب الموظفين وتبدأ قيمة الزيادة من 500 ألف دينار، كما أوضحت أن قيمة الزيادة متغيرة من موظف لآخر وذلك يتوقف على حسب الدرجة الوظيفية، التي تصل الرواتب فيها لـ 930 ألف دينار عراقي، وفقًا لما كشفت عنها وزارة المالية العراقية، وباقي جدول الرواتب من بينها الأتي:-

من كانوا يتقاض راتب 170 ألف دينار بعد الزيادة سوف يكون راتبه 425 ألف دينار.

من كان رواتب 400 ألف دينار بعد الزيادة يصبح راتبه 1000.000 دينار.

من يتقاضى راتب 1.500.000 دينار بعد الزيادة سوف يصبح راتبه 2.250.000 دينار.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين بالعراق 2024

يجب العلم أنه يتم صرف رواتب الموظفين بالعراق كل أول يوم من الشهر الميلادي الجديد وهذا الموعد ثابت ولا يتم تغييره إلا إذا واجه يوم عطلة رسمية، يمكنك الان الاستعلام عن زيادة رواتب الموظفين من خلال اتباع الخطوات الآتية: