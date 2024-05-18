عيش الإثارة والتميز! Oppo A97: الهاتف الذكي اللي هيخطف قلبك بمزاياه وسعره الخرافي!

يُعد هاتف Oppo A97 الجديد من أحدث إضافات شركة Oppo إلى سوق الهواتف الذكية، ويتميز بتوازن مثالي بين السعر الاقتصادي والمواصفات الراقية، يُعتبر هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لمن يبحث عن جودة عالية دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ طائلة، تتمتع Oppo بسمعة طيبة في تقديم هواتف ذكية تجمع بين التصميم الأنيق والأداء القوي، ويأتي Oppo A97 ليؤكد على هذه السمعة مع مجموعة من الميزات التي تجعله من أفضل الخيارات في فئته السعرية.

مواصفات هاتف Oppo A97

يأتي Oppo A97 بمواصفات تقنية تضعه في مصاف الهواتف المتوسطة العليا، حيث يوفر تجربة استخدام سلسة وممتعة للمستخدمين، إليكم نظرة على أبرز مواصفات الهاتف.

الشاشة 6.56 إنش IPS LCD بمعدل تحديث 90Hz المعالج MediaTek Dimensity 810 5G الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت التخزين الداخلي 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية 48 + 2 ميجا بكسل الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل البطارية 5000 ملي أمبير نظام التشغيل أندرويد 12 – ColorOS 12.1 الشحن السريع يدعم، 33 واط السعر حوالي 310 دولار أمريكي

مميزات هاتف Oppo A97

يتمتع Oppo A97 بمجموعة من المميزات التي تجعله خيارًا جذابًا، ومنها:

تصميم عصري مع شاشة كبيرة توفر تجربة مشاهدة ممتازة. أداء قوي بفضل المعالج MediaTek Dimensity 810 5G. ذاكرة عشوائية كبيرة تصل إلى 12 جيجابايت لتعدد المهام بسلاسة. سعة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة كافية للتطبيقات والألعاب. كاميرات عالية الدقة لالتقاط صور وفيديوهات بجودة ممتازة. بطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع. نظام تشغيل حديث مع واجهة ColorOS 12.1 المستخدمة في أندرويد 12. دعم شبكات الجيل الخامس لتصفح الإنترنت بسرعات عالية. سعر تنافسي يجعله من الخيارات الممتازة في فئته السعرية. ميزات إضافية مثل مستشعر البصمة الجانبي ودعم الشحن العكسي.

عيوب هاتف Oppo A97

على الرغم من المميزات العديدة، هناك بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة المستخدم، ومنها: