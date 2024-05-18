واتساب جي بي 2025 الأخطر!!.. مميزات وعيوب GBWhatsapp 2025 النسخة المعدلة.. نزلها على جهازك الأن

في ظل انتشار التحديثات المستمرة والتعديلات التي تُجرى على برامج المراسلة الفورية خلال الفترة الأخيرة، زادت عمليات البحث من قبل ملايين المستخدمين، حول تطبيق واتساب جي بي، الذي يعد النسخة المعدلة من تطبيق الواتساب الرئيسي، مع إضافة بعض المميزات والخصائص التي يبحث عنها المستخدم، مما لا تتوفر في واتساب الأصلي، إلا أن هناك عيوب أخرى يحملها GB whatsapp، سنوضحها لكم في السطور التالية.

مزايا GB whatsapp

هناك بعض المميزات التي يتميز بها واتساب جي بي GB whatsapp عن غيره من التطبيقات وبرامج المراسلة الفورية الأخرى، من بينها الأتي:-

التطبيق يقوم بدعم وضع الشبح الذي يجعلك قادر على التخفي في أي وقت ترغب فيه.

كذلك تصاميم التطبيق هائلة عن التطبيق الأصلي فهو يمتلك اللون الأخضر، مع سهولة تغيير في لونه من وقت إلى أخر.

إرسال أكبر عدد من الملفات المتمثلة في الصور والفيديوهات الغير محدودة.

أصبح من السهل تحميلها على جميع هواتف الأندرويد والأيفون.

يدعم المكالمات الجماعية مع الكثير من جهات الإتصال.

كذلك ميزة الترجمة التلقائية للرسائل التي تُرسل بلغات معينة.

عيوب واتساب جي بي GB whatsapp

وتتمثل أبرز عيوب واتساب جي بي GB whatsapp عند القيام بتنزيله على الأندرويد والأيفون، وفقًا للأتي:-