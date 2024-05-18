جبنالكم الجديد والحصري! Oppo A97 5G بكاميرا مزدوجة وسعر يناسب الكل – متفوتوش الفرصة

في عالم تتسارع فيه وتيرة التطور التكنولوجي، تبرز شركة Oppo كواحدة من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، مقدمةً لنا هاتف Oppo A97 5G الجديد كأحدث إضافاتها المبتكرة، يُعد هذا الهاتف تجسيدًا للجودة والكفاءة، حيث يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات القوية التي تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلبًا من خلال هذا المقال، سنأخذكم في جولة تفصيلية لاستكشاف مواصفات ومميزات وعيوب هاتف Oppo A97 5G.

مواصفات هاتف Oppo A97 5G

قبل الغوص في تفاصيل الهاتف، دعونا نلقي نظرة على مواصفاته الأساسية التي تشكل العمود الفقري لأي جهاز.

الشاشة 6.6 بوصة IPS LCD، بدقة 1080 × 2408 بكسل المعالج MediaTek Dimensity 810 الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت التخزين 256 جيجابايت الكاميرا الخلفية مزدوجة 48 + 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل البطارية 5000 مللي أمبير نظام التشغيل أندرويد 12 السعر حوالي 310 يورو

مميزات هاتف Oppo A97 5G

يتمتع هاتف Oppo A97 5G بمجموعة من المميزات التي تجعله خيارًا مغريًا، ومنها:

أداء قوي : بفضل معالج MediaTek Dimensity 810، يوفر الهاتف تجربة سلسة وسريعة.

تجربة مشاهدة ممتازة : شاشة كبيرة بمعدل تحديث 90Hz تقدم صورًا نقية وألوانًا زاهية.

تصوير فوتوغرافي متقدم : كاميرا خلفية مزدوجة تدعم تقنيات التصوير الحديثة.

عيوب هاتف Oppo A97 5G

على الرغم من مميزاته، هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها:

قد يُعتبر السعر مرتفعًا نسبيًا مقارنةً ببعض المنافسين.

عدم وجود مقاومة للماء والغبار.

في نهاية المقال، يظل هاتف Oppo A97 5G خيارًا موفقًا لمن يبحث عن جودة وأداء متميزين في عالم الهواتف الذكية، مع الأخذ في الاعتبار السعر والمميزات التي يقدمها.