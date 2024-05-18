بشرى سارة.. موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وحقيقة التبكير بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هناك تساؤلات كثيرة حول موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 وحقيقة تبكير الموعد وفقاً للأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، رغم أن العاملين بالدولة لم يحصلون على مرتبات شهر مايو الجاري 2024 لكنهم منشغلون بمرتبات الشهر القادم، وهذا لأن موعد الصرف الرسمي والمفترض أن يكون بعد عيد الأضحى المبارك،

ويعتبر هذا الأمر يثير اهتمامك الكثير، لأن المواطنين بحاجة شديدة لشراء بعض الاحتياجات للعيد، ولذلك تهتم الحكومة أن تقدم هدية بسيطة للعاملين بجميع القطاعات بمناسبة العيد وتعمل على تبكير موعد صرف المرتبات لرفع العبء عن الكثير ولمن لدي احتياجات ضرورية يستطيع شرائها، اليوم نوضح لكم بعض الأخبار السعيدة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 ترقبوا معنا.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

بشكل رسمي أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير صرف مستحقات رواتب العاملين بالدولة والمؤسسات والهيئات المختلفة لشهر يونيو المقبل 2024، وبعد انتهاء صرف رواتب شهر مايو الجاري 2024 يتم التجهيز رواتب الشهر المقبل، وجاءت هذه القرارات بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وإدخال الفرحة على قلوب المواطنين، ويأتي موعد الصرف حسب تصريحات رئيس قطعات الحسابات بوزارة المالية الدكتور شريف خيري بدايةً من يوم الأحد الموافق 9 من يونيو 2024 وحتى الخميس الموافق 13 من يونيو، ويتم الصرف من البنوك وماكينات ATM والبريد المصري.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2024

حددت وزارة المالية موعدالصرف وتم الإعلان عن جدول صرف المرتبات والتي يأتي على النحو التالي:.