احصل على سكن مميز.. عند التسجيل في سكنات عدل 3 وأهم الشروط

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فى الجزائر التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة عن فتح التسجيل فى سكنات عدل 3 وعلى من يرغب فى الإكتتاب فى هذا المشروع أن يتقدم بالطلب الكترونياً تيسيراً على المواطنين وسوف نعرض عليكم كل ما يتعلق بالتسجيل فى سكنات عدل3 بالتفصيل فتابعونا.

شروط التسجيل فى سكنات عدل 3

حددت وزارة السكن والعمران فى الجزائر عن فتح التسجيل فى مشروع سكنات عدل 3 وأعلنت الشروط الواجب توافرها فى المكتتب حنى بتم قبول طلبه وهى كالآتى:

أن يكون المتقدم جزائرى الجنسية.

أن يتراوح الدخل الشهرى للزوج والزوجة بين24ألف دينار و6 مرات الحد الأدنى للدخل الوطنى أى 108 ألف دينار فى الشهر.

أن لا يملك المتقدم أو زوجته أى ملكية للسكن أو قطعة أرض للبناء.

أن لا يكون المتقدم قد حصل على أى مساعدة مالية من الدولة للبناء أو للحصول على سكن.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 18عام ولايزيد عن 70عام.

طريقة التسجيل فى سكنات عدل 3

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبى أن التسجيل فى سكنات عدل 3 سيكون متاحاً الكترونياً لمن يرغب فى حجز وحدات السكن فى هذا المشروع الإجتماعى وإليكم الخطوات مفصلة: