ثبتها حالاً.. تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2024 على نايل سات وتابع مباراة الأهلي والترجي

بحث مرتفع على جوجل الأن عن تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2024 التي تعتبر أهم وأنجح القنوات الرياضية المصرية على الإطلاع، استطاعت القناة أن تثبت نجاحها وتألقها على الساحة الفضائية في فترة زمنية قصير، وتمكنت من الحصول على حقوق نقل البث الحي المباشر للعديد من البطولات الأفريقية، تعمل قناة أون تايم سبورت الأرضية بكفاءة عالية وتبث طاقتها بالكامل من النايل سات، وتمتلك أقوى إشارة ولا يمكن لأي قناة أن تصل لما وصلت إليه القناة، حيث يعتمد عليها ملايين من عشاق الساحرة المستديرة، تقدم القناة محتوى رياضي مميز للغاية ودائماً يتصدر اسمها محركات البحث وتحتل ترتيب ومكانة عالية بين الكثير من القنوات، واليوم ننشر لحضراتكم عبر التقرير التالي تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2024 لمتابعة كل جديد.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية 2024

تقدم القناة المحتوى الرياضية بأقوى صوت وأوضح صورة، كما أن إشارتها قوية للغاية وهذا ما يساعد على تنزيلها على الجهاز بكل سهولة، حيث تعمل القناة بجودة عالية hd ويمكن إضافتها على الجهاز بشكل مجاني دون أي رسوم من الإشتراك، وتحرص القناة على نقل الدوريات والبطولات المهمة، ويأتي ترددها على النحو التالي:.

التردد : 12379.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

موعد مباراة الأهلي والترجي نهائي افريقيا 2024

اليوم السبت 18 من مايو الجاري 2024 تنطلق مواجهة قوية بين الأهلي ونظيره الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة كلا الفريقين على أرضية ملعب الأولمبي حمادي العقربي، وسوف يشهد هذا اللقاء منافسة قوية بين الفريقين، ويتم إذاعة البث عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الأرضية في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية والساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات