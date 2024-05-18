احصل على 300 دينار تونسي.. عند التسجيل في منحة تونس لمحدودي الدخل

تعد منحة الـ300 دينار تونسي واحدة من أبرز المنح التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، حيث تهدف هذه المنحة إلى مساعدة الأسر الفقيرة في المجتمع التونسي على تلبية احتياجاتها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأسعار، والجدير بالذكر أنها تُمنح هذه المنحة لفترة 6 أشهر وهي قابلة للتجديد وفقاً لاحتياجات كل مواطن، وقد شهدت هذه المنحة اقبالا شديدًا، ولكن الوزارة تتولى التحقق من كل طلب لضمان استحقاق المستفيدين وفقاً للشروط التي وضعتها الحكومة التونسية، وهو ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس

يمكن التقديم على منحة 300 دينار تونسي من خلال اتباع الخطوات التالية:

المرحلة الأولى تتطلب منك الوصول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية.

الخطوة الثانية، يتم الضغط على زر “تسجيل الدخول” وادخل المعلومات المطلوبة.

المرحلة الثالثة من الخدمات التي تقدمها الوزارة تتمثل في منح مبلغ مقداره 300 دينار.

يجب الضغط على أنا لست روبوتًا عن طريق إجابتك على سؤال الأمان.

الخطوة الخامسة تتضمن ظهور نموذج التقديم، وعليك تعبئة النموذج بإدخال المعلومات المطلوبة.

الخطوة السادسة تشمل إرفاق المستندات المطلوبة.

أخيرا اضغط على زر إرسال الطلب.

هي شروط التقدم لمنحة تونس 300 دينار

يجب على الأفراد الراغبين في التقدّم للحصول على منحة الـ 300 دينار في تونس أن يتوافر بهم بغض الشروط وهي كالتالي: