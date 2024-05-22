شروط التقديم علي منحة 300 دينار تونس والمستندات المطلوبة للتسجيل في المنحة

شروط التقديم علي منحة 300 دينار تونس، التي تجتهد الدولة في رفع مستوى المعيشة ومجابهة الغلاء بواسطتها، فهي منحة تقدم مدة ست أشهر يمنح بها المواطن 300 دينار تونسي شهريًا وتقوم علي هذه المنحة وزارة الشئون الاجتماعية التونسية سعيًا منها لتقديم يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة وقد وضعت الحكومة التونسية شروط وضوابط عن طريقها تعطي المنحة لمستحقيها وسوف نتعرف على تلك الشروط بواسطة هذه المقالة بالإضافة إلى المستندات المطلوبة للتسجيل في المنحة.

شروط التقديم علي منحة 300 دينار تونس

اصبح بإمكانكم الحصول على منحة 300 دينار التونسية وذلك في حال تحقق بعض الشروط الآتية:

كشرط أساسي للحصول على المنحة كون المتقدم ذو جنسية تونسية. كما يتوجب أن يكون مقيم دائم داخل الأراضي التونسية. يجب ألا يكون المتقدم للمنحة مستفيدًا من أي منحة أخري تقدمها الدولة. يشترط ألا يكون للمتقدم أي أصول عقاريه أو أراضي يمتلكها. يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري للأسرة عن 180 دينار تونسي، وقد استثنت الدولة ذلك الشرط في حال وجود أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. ينبغي للمتقدم تقديم كافة المستندات والوثائق المطلوبة للتسجيل داخل منحة 300 دينار تونسي والتي سوف نتعرف عليها لاحقًا داخل هذه المقالة. يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل كما يجب أن تكون الأسرة من الأسر الأشد فقرًا.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة 300 دينار تونسي

كشرط من الشروط الأساسية للتسجيل داخل المنحة تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت استحقاقك للدعم المادي المقدم من الحكومة التونسية، ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، كما يتطلب تقديم بعض الوثائق التالية: