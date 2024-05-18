لاستخراج النتائج فور ظهورها.. حمل الآن تطبيق ولي الأمر بسلطنة عمان 2024

يهتم العديد من أولياء الأمور بمتابعة نتائج امتحانات أبنائهم، حيث يعتبر من الضروري متابعة أداء الأطفال لتشجيعهم عند تحقيق درجات عالية ومساعدتهم وتوجيههم عند الحصول على درجات منخفضة، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير تطبيق يحمل اسم “ولي الأمر”، الذي يسهل على الآباء الاستعلام عن نتائج الامتحانات لجميع المراحل الدراسية من الابتدائية إلى الثانوية، لذا، في مقالنا اليوم، سنقدم لكم كيفية تحميل تطبيق ولي الأمر، بالإضافة أهم مميزاته.

تحميل تطبيق ولي الأمر في سلطنة عمان

يتساءل العديد من الآباء في سلطنة عمان عن كيفية تحميل تطبيق ولي الأمر لعام 2024 لمتابعة جداول الاختبارات ونتائج الامتحانات، وتتلخص خطوات التحميل كما يلي:

في البداية يتم الدخول إلى متجر التطبيقات.

في خانة البحث، يتم كتابة “تطبيق ولي الأمر سلطنة عمان”

من ثم يتم الضغط على زر “تثبيت”.

مميزات تطبيق ولي الأمر في عمان

يوجد عدة مميزات يمكن الحصول عليها عند استخدام تطبيق ولي الأمر، سنذكرها فيما يلي: