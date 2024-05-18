pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024 عموم العراق عبر منصة مظلتي

الشغل الشاغل لدى الكثير من الأسر العراقية من جميع المحافظات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة موعد الإعلان الرسمي بقائمة أسماء المشمولين، والبعض يتساءل لماذا لم تكشف هيئة الحماية الاجتماعية عن اسماء المشمولين وعددهم، وهل وزير العمل أحمد الأسدي يعلن عن دفعات جديدة، وما خطة الوزارة في دعم الأسر المتعففة في ظل الغلاء والحالة الاقتصادية،

في أخر لقاء تلفزيوني للدكتور أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية كشف عن بعض التفاصيل أن عام 2023 كان مليئ بالمساعدات وتم صرف دعم مختلف لأكبر عدد من المواطنين والذي وصل إلى 900 ألف أسرة، وتحاول الدولة أن تتخطي هذه الأزمة في أقرب وقت لزيادة عدد المساعدات من أجل تحسين معيشة الألف من الأسر التي تحتاج إلى يد العون لهم، ترقبوا السطور التالية للإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة 2024

للكشف عن نتائج القبول في الرعاية الاجتماعية لعام 2024 عليكم اتباع ما يلي:.

القيام بفتح المتصفح عبر الانترنت ثم الدخول على الموقع من خلال هذا الرابط منصة مظلتي هيئة الحماية الاجتماعية. النقر على خدمات الرعاية الاجتماعية. حدد اسم المحافظة. اختر كشوفات الرجال- النساء. ثم اختر الدفعة السابعة. إضافة رقم الهوية. النقر على زر استعلام.

ضوابط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2024

بعض الضوابط والشروط أعلنت عنها وزارة العمل وهيئة الحماية الاجتماعية لمن يريد التسجيل لأول مرة والتي تأتي على النحو التالي