“قدمي الآن” الوكالة الوطنية للتشغيل “anem.dz” توضح شروط منحة المرأة الماكثه الجديدة 2024 وخطوات التسجيل

أطلقت وكالة التشغيل الوطنية منحة المرأة الماكثة في البيت في الجزائر، وقامت بوضع شروط منحة المرأة الماكثه كي تحقق الأهداف التي من أجلها قامت الحكومة المغربية بتقديم المنحة للمرأة الماكثة في المنزل، والتي من خلال مقالنا نتعرف على أهم شروط منحة المرأة في البيت، وكيف يمكن للمرأة التي انطبقت عليها الشروط التي وضعتها الوكالة الوطنية للتشغيل بالحصول على المنحة عبر موقع الوكالة.

شروط منحة المرأة الماكثه

وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع مجموعة من المعايير للمرأة الماكثة في البيت كي تمنحها الدعم المقدم من منحة المرأة الماكثة في المنزل، والتي من خلالها تقوم بتصويل الدعم لأشد فئة احتياجا من النساء الغير عاملات، واللاتي معهن مؤهلات عليا، فمن أهم هذه الشروط التالي:

أن تكون المرأة جزائرية الجنسية، ومقيمة في الجائر بشكل دائم.

أن تكون المرأة المقدمة على المنحة ليس لها مصدر دخل ثابت.

كذلك تكون حاصلة على مؤهل عالي.

ليس للمرأة عائل، ولو لها ليس له دخل ثابت.

لا تمتلك المرأة المقدمة أصول ذات قيمة عالية.

أن تقدم المرأة الماكثة في المنزل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 8000

بعد اكتمال جميع الشروط التي وضعتها الوكالة والتي بيناها في الفقرة السابقة يمكن للمرأة الماكثة في البيت التوجه إلى إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والتسجيل في منحة المرأة الماكثة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

تسجيل الدخول بإدخال المعلومات الشخصية.

بعد الدخول على الموقع الضغط على منحة البطالة، ومن ثم الدخول على منحة المرأة الماكثة.

إدخال جميع المعلومات المطلوبة في استمارة التسجيل.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

الضغط على تقديم الطلب.

سيتم مراسلتك من قبل الوكالة بالقبول أو الرفض في منحة المرأة الماكثة، والتي ينبغي أن تتأكدي من جميع شروط منحة المرأة الماكثه في البيت على نحو ما بينا.